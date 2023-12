F1 | Chris Horner avverte | “Nel 2024 rivali più vicine a Red Bull” Verità o pretattica?

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un’annata straordinaria che non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari. La frustrazione delle altre scuderia è palese e non potrebbe essere più giustificata: la Redha completamente dominato l’intera scena del Mondiale 2023 di Formula 1 vincendo due titoli iridati su due. Max Verstappen, campione del mondo della categoria riservata ai piloti, si è concesso il lusso di battere record su record nella sua stagione delle meraviglie. Ne è consapevole, team principal del Toro, che durante l’ultima intervista ha fortemente elogiato il lavoro della squadra puntualizzando, però, che nelle avversarie si avranno alle prestazioni di Milton Keynes. Realtà conclamata o sempliceper mettere pressione ailanciando, ...

Nel weekend che ha laureato per la terza volta in carriera campione del mondo di F1 Max Verstappen, la Red Bull ha qualcosa da capire e risolvere ... (oasport)

Entrambi i campionati iridati in bacheca e una parte finale di Mondiale 2023 di F1 da affrontare, come sempre, da assoluti dominatori, eppure le ... (oasport)

Due stagioni fa le tensioni tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, in quel periodo in lizza per il campionato, erano decisamente forti. Dopo quella ... (oasport)

Nel 2022, prima del GP degli Stati Uniti, proprio il Team Principal della Red Bull,aveva svelato che poco prima di vincere la corsa aveva partecipato a una sessione di gioco di ben 14 ...... permettendo così alla Red Bull di ottenere la prima doppietta iridata della propria storia nel Mondiale piloti, ma in vista del 2024chiede continuità di risultati al proprio alfiere. '...A inizio 2023 la Mercedes ha confermato sulla W14 la filosofia zero pod, che nel 2022 portò solo una doppietta in Brasile ...A proposito dei rivali, Wolff ha limitato al minimo indispensabile le parole per Red Bull e Chris Horner. Alla velenosa domanda Cosa toglieresti alla Red Bull l’austriaco ha risposto in questo modo: ...