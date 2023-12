Expo 2030 e oltre | così Riad ha battuto Roma

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dalla recente gara per l’evento della capitale dell’Arabia Saudita poteva soltanto uscire vincitrice. Merito di una strategia di alternative tecnologiche e scelte produttive per superare l’economia del petrolio. Ma anche di liaison internazionali costruite soltanto in nome del business. Qualche osservatore, in modo più malevolo che realista, ha attribuito la vittoria disuper l’alla potenza economica dell’Arabia, che avrebbe convinto a suon di «petrodollari» la giuria. Ma analizzando la realtà del Regno saudita, al di là dei pregiudizi, è facile rendersi conto che per la capitale italiana non c’era possibilità di competizione. Il protagonismo economico della penisola arabica è evidente. E non è solo per le risorse fossili.da tempo sta facendo shopping ...