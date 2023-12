Ex vippone pronto a tornare al Grande Fratello? Sì | ma ad una condizione

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) É stato unprotagonista dell’edizione numero 6 delVip e adesso sarebbea varcare la porta rossa ma ad unaAlVip 6 ha fatto parlare molto di sé. Ilè stato unprotagonista di quella edizione: si tratta di Alex Belli che, ospite a Turchesando, ha svelato se rifarebbe Ile se sarebbea entrare in corsa nel reality show presentato da Alfonso Signorini. Alex ha svelato la sua voglia di partecipare di nuovo al format di Canale 5 ma solo a una. L’attore ha infatti svelato durante il programma radiofonico Turchesando che non parteciperebbe mai in corsa e quindi è escluso ...