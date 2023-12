Ex Sofer | Pozzuoli ORA! | “Adesso mantenere gli impegni | bonifica e riappropriazione”

Leggi su ilblogdigio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si è tenuto lo scorso mercoledì il Consiglio Comunale didove si è discusso, tra le altre cose, anche dell’area ex. Grazie ad un ordine del giorno presentato dal movimento politicola maggioranza, pubblicamente, si è assunta l’impegno immediato di mettere in campo le attività per procedere allae liberare Il Blog di Giò.