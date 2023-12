Ex ostaggio a Gaza | Andrea Bocelli mi ha dato la forza di resistere | e il cantante le scrive

Prigioniera per 49 giorni Nella memoria di molti è rimasto impresso il video dell'anziana signora caricata di peso su una specie di golf car tra i miliziani di Hamas e trascinata con la forza a. La sua prigionia è durata 49 giorni. Andrea Bocelli è venuto a conoscenza, tramite il produttore Gad Oron, di come Adar abbia ogni giorno canticchiato le sue arie per darsi coraggio. Il cantante ...Nei giorni di paura e terrore, prigioniera dei terroristi nella Striscia di, un'israeliana di 85 anni ha trovato la forza di resistere grazie alla musica di Andrea Bocelli . È la storia di Yaffa Adar , una sopravvissuta della Shoah rapita il 7 ottobre dal kibbutz di Nir ...Israele, intanto, propone ad Hamas due settimane di tregua per far liberare altri ostaggi. Il bilancio dei morti a Gaza ha raggiunto 20.057 vittime e 53.320 feriti. Imprevisto per Sophie Codegoni: i ...Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede di accelerare le consegne di aiuti umanitari ai civili nella ...