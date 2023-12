Ex Ilva | la tortuosa strategia del governo per isolare Mittal | l’assemblea dei soci può far precipitare la crisi e spalancare le porte ai commissari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Un Consiglio di amministrazione disertato che apre la strada alamento. Ladell’exè a un passo dalcon lo stallo daidestinato a finire in tribunale, aprendo lealamento da parte delper evitare il fallimento. La questione è tecnica ma appare come unadelperArcelore rimettere le mani su Acciaierie d’Italia, partecipata al 38% da Invitalia, prima che la consunzione porti allo spegnimento definitivo, aprendo un problema occupazionale ingovernabile. Nelle ultime 48 ore, sostanzialmente dopo l’incontro con i sindacati di lunedì a Palazzo Chigi nel quale l’esecutivo non ha fornito alcuna ...