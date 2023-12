Eurolega | Zalgiris - Barcelona 80 - 85 | highlights

Kaunas - Barcelona finisce 80 - 85: la sintesi del match, valido per la 16esima giornata di ...Dopo quattro successi in fila inarriva la sconfitta per la Virtus Bologna , che cade sul campo di Valencia 79 - 71. Le V ... impegnato sul campo dello. Partita equilibrata nel primo ...Il Barcellona sopravvive a Kaunas e si porta a casa una vittoria importante in EuroLeague: con la sconfitta della Virtus di ieri, i Blaugrana tornano secondi. Nonostante fossero sotto di tre punti a 4 ...Tutto pronto per il Round 16 di EuroLeague del campionato 2023-24, il primo della quarta settimana doppia della competizione. La giornata si articola come sempre in due giorni consecutivi: 21-22 ...