Eurolega basket 2023 2024 | niente terza vittoria di fila per l’Olimpia Milano | vince il Panathinaikos 76-68

(Di venerdì 22 dicembre 2023) In una serata di sole vittorie esterne,non riesce ad essere l’eccezione alla regola e cade al Mediolanum Forum contro ilnella sfida valida per la 16^ giornata dell’di. Sconfitti con il punteggio di 68-76 gli uomini di coach Messina, reduci da due vittorie consecutive ma incapaci di trovare la continuità giusta per migliorare la situazione in classifica, ancora complicata. Nunn e Lessort hanno infatti trascinato allai greci, che hanno trovato la nonadella regular season. Miglior realizzatore Kendrick Nunn con 17 punti, di cui alcuni nel momento decisivo dell’ultimo quarto. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO CRONACA – Avvio di match equilibrato, in cui le ...

Si ferma a due la striscia vincente dell'Olimpia Milano in Eurolega: il Panathinaikos di Nunn (17 punti) e Lessort sbanca il Forum 68-76. Inutili i 13 con 7 rimbalzi di Shields, fatale per l'EA7 un ...L'EA7 Emporio Armani Milano si arrende 68-76 contro il Panathinaikos AKTOR Atene nel Round 16 di Eurolega e scende ad un record di 6-10 in classifica. Ai biancorossi non sono bastati i 13 punti e 7 ...