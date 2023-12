Estrazione VinciCasa di venerdì 22 Dicembre 2023 | i numeri di oggi

L'attesa per le feste è resa ancora più entusiasmante dalla lotteria in cui si vince casa. Anche questo venerdì sera si tiene l'22 dicembre 2023 . Il premio di prima categoria è fisso ed è sempre uguale, a prescindere dal numero dei giocatori che centreranno la combinazione vincente. Chi indovina il 5, ......trovare le informazioni di cui abbiamo bisogno Il regolamento che spiega le modalità di...00 sarà disponibile anche la combinazione deldi stasera. Per conoscere invece i ...Mentre il 2023 volge al termine, SuperEnalotto SuperStar annuncia il suo “evento” di fine anno: NEW YEAR’S SHOW, un momento straordinario che segna anche la storia del gioco perchè mette in palio per ...Una forte scossa di terremoto. Questa mattina, in provincia di Reggio Calabria, l'INGV ha registrato dei movimenti del terreno, di magnitudo 3.6, alle ...