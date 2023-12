Esercito Ucraina | oltre 350mila militari russi uccisi dall' inizio della guerra | Attacco con droni a Kiev | incendio in un palazzo

(Adnkronos) – La guerra in Ucraina logora la popolarità di Volodymyr Zelensky . In un anno la fiducia nel presidente è cala ta di oltre il 20%, a ... (periodicodaily)

Putin vuole nuovi immigrati dal Kazakistan

...del passaporto appena ottenuto se avessero rifiutato di partecipare alle azioni belliche in,...si attende soprattutto dal Kazakistan porterà certamente diversi nuovi arruolamenti nell', ...

Quanto è vicina una guerra nel Mar Rosso

Al contrario, il Pentagono afferma che l'' non esiterà a intervenire dove lo riteniamo ...Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente tra Israele e Hamas La guerra in: ...

Conflitti Ucraina: attacco russo con droni a Kiev, incendio in un palazzo

I russi hanno colpito in serata Kiev con droni d'attacco kamikaze. In uno dei quartieri della capitale, i detriti sono caduti su un edificio residenziale ed è scoppiato un incendio.

