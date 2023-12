Esecuzioni sommarie a Gaza City L’ombra dei crimini di guerra su Israele

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Unhchr) ha affermato di aver ricevuto informazioni “inquietanti” secondo cui le Forze di difesa israeliane (Idf) avrebbero ucciso sommariamente almeno 11 uomini palestinesi davanti ai loro familiari a. Un rapporto dell’Unhchr citato dai media internazionali afferma che l’incidente sarebbe avvenuto due giorni fa nel quartiere di Al Remal a, “sulla scia di precedenti accuse riguardanti il deliberato attacco e l’uccisione di civili per mano delle forze israeliane”. Unhchr ha ricevuto informazioni “inquietanti” secondo cui le l’Idf avrebbero ucciso sommariamente almeno 11 uomini palestinesi davanti ai loro familiari aSecondo quanto riferito, i soldati delle Idf avrebbero circondato e fatto irruzione in un edificio dove diverse famiglie si ...

