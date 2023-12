Escobar | uno zio ingombrante che stravolge la vita di una coppia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023)Rai4 ore 23.30 con Benicio del Toro, Josh Hutcherson e Brady Corbet. Regia di Andrea Di Stefano. Produzione Italia 2014. Durata: 2 ore LA TRAMA Un giovane americano in vacanza in Colombia si innamora di una bella ragazza del luogo. E' ricambiato. Si fanno sveltamente progetti matrimoniali. Il giovane è accolto calorosamente dalla famiglia di lei. Solo che poco a poco il giovane s'accorge che l'esuberante e cordiale zio di lei è nientemeno che Pablo, il re del traffico della droga in Colombia. Una scoperta che può costargli la. Meno male che ladifinisce prima. PERCHE' VEDERLO perchè è il promettentissimo esordio nella regia di Andrea Di Stefano fino a quel momento conosciuto solo come belloccio in sceneggiati televisivi ...