Equitazione | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Mechelen | in Belgio l’ultimo appuntamento del 2023

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si concluderà con la tappa di, in, in programma da martedì 26 a sabato 30 dicembre, ildella Jumping World Cup dell’: saranno due gli azzurri in gara nel nonoriservato alla Divisione dell’Europa Occidentale. Difenderanno i colori azzurri l’agente delle Fiamme Oro Francesca Ciriesi, con Cape Coral e Jandino, e l’aviere scelto Andrea Calabro, con JHE Thros e Nalou of Greenhill Z: inil Gran Premio che assegnerà punti per ladelè in programma sabato 30 alle ore 15:00. Non saranno in gara, invece, Emanuele Camilli su Odense Odeveld ed Emanuele Gaudiano su Chalou, i due binomirispettivamente primo e terzo nel ranking olimpico che a fine anno solare assegnerà due ...

Si concluderà con la tappa di Mechelen, in Belgio, in programma da martedì 26 a sabato 30 dicembre, il 2023 della Jumping World Cup dell'equitazione: saranno due gli azzurri in gara nel nono appuntame ...BERGAMO Partitella in famiglia ieri per la Dea contro la seconda squadra under 23, per ca... Partitella in famiglia ieri per la Dea contro la seconda squadra under 23, per capire chi potrà essere conv ...