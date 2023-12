Empoli | R Corsi | 'Sarri lo conosciamo bene La Lazio non sta passando un bel periodo | proveremo ad approfittarne'

Fabrizio Corsi , presidente dell' Empoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Tommaso Baldanzi, accostato anche al Milan (pianetamilan)

"Leggo che il Napoli tornerà alla vittoria domenica contro l' Empoli , ma Speriamo di no. Prepareremo questa partita al massimo, cercando di fare il ... (247.libero)

... superando di misura un ottimo Monopoli , grazie al gol partita di Matias Antonini , difensore Italo - brasiliano destinato a categorie superiori e già attenzionato dall'del presidente. ...Nella maggioranza dei casi, una volta cessata l'emergenza, si è tornati sostanzialmente ai vecchi tempi, almeno neidi base. Fino a disincentivare o addirittura proibire la frequenza a distanza,...Andreazzoli e Sarri, allenatori di Empoli e Lazio (foto Ansa ... L’obiettivo è quello di raccogliere tre punti per provare a tornare in corsa per il quarto posto. Gli azzurri di Aurelio Andreazzoli, ...Manca sempre meno all'inizio di Empoli - Lazio. Ai microfoni di Dazn, Rebecca Corsi ha presentato la partita del Castellani. Queste le sue parole: "Mi aspetto una ...