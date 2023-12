Empoli-Lazio LIVE 0-0 | inizia il match

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Al Castellani, ilvalido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nelvalido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? –il. Migliore in campo: a fine partita0-0: risultato e tabellino(4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni, Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Maldini. All: Andreazzoli.(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, ...

Commenta per primo Lacerca la vittoria per rilanciare le proprie ambizioni Champions. L'ostacolo, però, si chiama, una squadra a caccia di punti salvezza. A pochi minuti dall'inizio del match è Gustav Isaksen ...Gustav Isaksen, attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro l'Gustav Isaksen, attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match di Serie A contro l'. PAROLE - "Abbiamo avuto difficoltà contro le piccole ma oggi è un test ...La Lazio è pronta a tornare in campo e tra pochi minuti scenderà in campo al Castellani di Empoli. I ragazzi di Sarri vanno a caccia di tre punti cruciali per risalire la classifica verso la zona ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Empoli-Lazio L’episodio chiave della moviola del match tra Empoli e Lazio, valido per la 17ª giornata della ...