Empoli – Lazio | le probabili scelte di Sarri

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo la sconfitta interna contro l'Inter, lasi prepara a un'importante partita contro l'per riscattarsi e ritrovare slancio in questo campionato. La sfida si terrà questa sera alle 18:30 al Castellani e rappresenta la 18ª giornata del campionato. Il tecnicosta valutando il miglior undici per questa trasferta. La squalifica di Lazzari potrebbe aprire le porte a Luca Pellegrini dal primo minuto, mentre in difesa si prospettanotra Marusic e Hysaj. Al centro, Patric farà coppia con Casale, con Provedel tra i pali. A centrocampo, Luis Alberto ritorna titolare dopo il turno di riposo, affiancato da Rovella e Guendouzi. In attacco, Immobile è in vantaggio su Castellanos, supportato da Zaccagni e Felipe Anderson. Isaksen e Pedro potrebbero essere opzioni dalla panchina.

In vista del match contro l', l'allenatore della, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati . Assenti lo squalificato Manuel Lazzari e l'infortunato Alessio Romagnoli . Portieri : Sepe, Mandas, Provedel; Niente da fare per Alessio Romagnoli : Il centrale delladarà forfait anche oggi a. La tegola a Formello è caduta ieri, durante la rifinitura. Il polpaccio del difensore, fermo da oltre un mese, è tornato a far male.