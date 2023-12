Empoli-Lazio | Andreazzoli | “Ci manca un po’ di buona sorte”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “Ciun po’ di, non ho dei ragazzi fortunati. Il resoconto finale dice che abbiamo giocato alla pari, forse abbiamo fatto anche qualcosa in più di loro: sono cose che mi rallegrano. La fortuna va cercata e prima o poi arriverà: le partite sono tante e tutto è possibile”. Lo ha detto il tecnico dell’Aureliodopo la sconfitta contro la. “Chi consiglierei a Spalletti? Chiedeteglielo a lui, non ha bisogno di suggerimenti – ha aggiunto l’allenatore dei toscani ai microfoni di DAZN parlando del ct azzurro, questa sera sugli spalti al Castellani – ha le idee chiare. Abbiamo giocato contro un avversario di qualità eccellente. Festeggio le 200 panchine qui, il ringraziamento va alla società che mi ha voluto a più riprese e ai tifosi che ci sostengono ...

Commenta per primo Aurelio Andreazzoli , tecnico dell', ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa contro la. Queste le sue dichiarazioni: SCONFITTA IMMERITATA - 'Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno fatto quello che mi ...Lasi impone per 2 - 0 in casa dell', nell'anticipo della 17/a giornata di Serie A. Tre punti importanti per la squadra di Sarri, che sale a quota 24 punti in classifica e torna a farsi ...Gila 6: tiene bene la posizione contro gli attaccanti dell'Empoli che si muovo tanto ... Sarri 6: partita simile a tante altre della Lazio quest'anno, con tanto gioco creato, poca concretezza davanti ...Contro la Lazio di oggi non c’era niente da fare, troppo forti i biancocelesti. Di fronte si sono trovati un Empoli che da tempo non giocava così: aggressivo, e va bene, ma soprattutto abile, capace ...