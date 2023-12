Empoli-Lazio 0-2 | gol di Guendouzi e Zaccagni

(Di venerdì 22 dicembre 2023) I biancocelesti salgono a 24 punti in nona piazza Latorna alla vittoria dopo due giornate imponendosi per 2-0 al 'Castellani' contro l', grazie a un gol per tempo di. Un successo fondamentale per i capitolini che restano agganciati al gruppo in lotta per i posti nelle Coppe Europee. I biancocelesti

Al "Castellani" Provedel sugli scudi, infortuni per Immobile e Luis Alberto. Empoli - La Lazio cerca e trova il riscatto in campionato battendo per ... ()

I biancocelesti salgono a 24 punti in nona piazza Latorna alla vittoria dopo due giornate imponendosi per 2 - 0 al 'Castellani' contro l', grazie a un gol per tempo di Guendouzi e Zaccagni. Un successo fondamentale per i capitolini che ...AGI - Lariparte acon un successo per 2 - 0: al Castellani i biancocelesti ritrovano la vittoria in trasferta che mancava da due mesi. Ad aprire le marcature è stato un sinistro di Guendouzi in ...C'erano buone sensazioni nonostante il ko con l'Inter in casa Lazio, ma serviva una conferma e quest'ultima è arrivata. I biancocelesti tornano alla vittoria contro ...La Lazio guadagna 3 punti preziosissimi in termini di classifica, che permettono di risalire passo dopo passo la classifica. Soprattutto dopo il ko contro l'Inter, da Maurizio Sarri era ...