Emilio Solfrizzi | chi è la moglie Renata Del Turco | “Mi ha regalato delle rose quando ci siamo conosciuti”

Sabato 24 febbraio, sempre alle 21,15, si prosegue con 'L'anatra all'arancia' , cone Carlotta Natoli: un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una ...Dalle risate di Massimo Lopez e Tullio Solenghi a Milano in Dove eravamo rimasti; alle battute graffiantie Carlotta Natoli protagonisti a Roma di un cult come L'anatra all'arancia di W. D. Home e M. G.Renata Del Turco è la moglie dell'acclamato attore pugliese Emilio Solfrizzi, noto per il suo talento nel mondo del cinema ...Dalle risate di Massimo Lopez e Tullio Solenghi a Milano in Dove eravamo rimasti; alle battute graffianti Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli protagonisti a Roma di un cult come L'anatra all'arancia di ...