Emergenza abitativa a Ostia | nuovo accampamento sotto la sede del X Municipio La disperazione di un clochard nel cuore politico della città

Parlano di “allarme sociale” e di “ emergenza abitativa” le 42 famiglie , destinatarie di provvedimento di Sgombero in via Bosco a Giugliano , in un ... (teleclubitalia)

Nel nostro Paese è in aumento chi non riesce a pagare la rata o la pigione. E tanti finiscono spesso in povertà . Questa è l'Italia, in particolare, ... (affaritaliani)

Nel nostro Paese è in aumento chi non riesce a pagare la rata o la pigione. E tanti finiscono spesso in povertà. Questa è l'Italia, in particolare, ... (affaritaliani)

Sempre per quanto riguarda l'analisi dei servizi, dall'analisi del bilancio consolidato si evince come, in un momento di grande, il Comune di Brisighella sia il fanalino di coda ...Graduatorie,, donne vittime di violenza La delibera introduce l'obbligo per i Comuni di attuare una ripartizione ponderata dei diversi indicatori (ad esempio, nuclei familiari ...Accordo raggiunto con i sindacati: "Le priorità sono l’equità contributiva e gli interventi concreti per combattere l’emergenza abitativa" ...un miliardo e mezzo per la ricostruzione post sisma 2016, stabilizzazione del personale, nuovi termini per la presentazione dei progetti ...