Elmas saluta il Napoli E’ caccia a due centrocampisti

(Di venerdì 22 dicembre 2023) In attesa dell’ufficialità, il centrocampista macedone può già considerarsi un ex giocatore degli azzurri. Elfis, infatti,il, come confermato direttamente dal Presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, che ha annunciato la conclusione della trattativa con il Lipsia. Con il ricavato da questa uscita, si proverà ad ingaggiare almeno dueper sopperire numericamente e tecnicamente al vuoto lasciato dal giocatore macedoneIL: I CANDIDATI ALLA SOSTITUZIONE E’ praticamente fatta per il passaggio del centrocampista macedone, classe 1999, al Lipsia per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Il giocatore, giunto alnell’estate del 2019 dal Fenerbache per 15 milioni di euro, era ancora ...

così Napoli dopo 5 stagioni, 143 presenze, 14 gol e uno storico scudetto riportato all'ombra del Vesuvio dopo 33 anni di assenza....avversari con educazione e concentrazione e persino quando esce per il problema al fianco... Finché resta in partita dà il massimo che ha - 7dal 60'. E' in quella fase, non nuova, che ...Arrivano le parole di Paolo Cannavaro sul Napoli, con l’ex capitano azzurro intervenuto sulla propria ex squadra e non solo. La sera del 21 dicembre è stata teatro, in quel di Napoli, della Christmas ...L’avventura di Elmas a Napoli appare ai titoli di coda. Dopo che il centrocampista macedone e Red Bull Lipsia, hanno concordato le condizioni contrattuali, è stato finalizzato anche l'accordo tra le d ...