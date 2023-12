Elly Schlein non ci arriva | voci dalle sacre stanze | quale sarà la sua fine politica

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L'opposizione è allo sbando totale. Mentre Giuseppe Conte continua a massacrare, che al massimo "può essere la federatrice delle correnti del Pd", un'accusa non da poco,non gli risponde nemmeno. Intercettata da Il Foglio la segretaria dem, che era in Senato, scrive Salvatore Merlo, "riferendosi alla manovra di bilancio parlava di 'collaborazione' necessaria con le altre forze di opposizione. Poiché tuttavia le altre forze di opposizione, cioè il Movimento cinque stelle, non passa giorno che non prendano a schiaffi il Pd su qualsiasi argomento, a un certo punto noi ci siamo sentiti obbligati a chiederle: scusi, onorevole, non pensa di dover ribattere per le rime almeno ogni tanto?". E cosa ha risposto? "Il mio avversario è il governo, non ...