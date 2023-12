Elezioni in Congo | caos e violenze nel gigante d’Africa

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Si sono svolte il 20 dicembre lepresidenziali e legislative nella Repubblica Democratica delma i cittadini dovranno attendere 10 giorni prima di conoscere i risultati. La campagna elettorale è stata caotica. Le forze dell’opposizione al presidente uscente, ricandidato per un secondo mandato, Felix Tshisekedi, accusano il Governo di frode e violenza elettorale. Ilè uno dei maggiori paesi di tutto il continente africano e, con la sua superficie e i suoi 100 milioni di abitanti, è grande quanto tutta l’Europa occidentale. In gioco non c’è solo la legittimità della prossima amministrazione. Le controversie elettorali nella Repubblica Democratica delspesso innescano violenti disordini con conseguenze potenzialmente di vasta portata. In un paese che è il terzo produttore di rame e il primo ...

