Elena Cecchettin persona dell’anno | ecco perché vi dà tanto fastidio

(Di venerdì 22 dicembre 2023), sorella di Giulia(vittima numero 105 di femminicidio in Italia) ,dalla scomparsa al ritrovamento del cadavere, fino all’arresto dell’assassino, è stata portavoce del potente dolore che attanaglia un familiare che vive un lutto di questa portata, ma non solo. La sorella di Giuliaè stata voce attenta e puntuale del fenomeno...

La replica dopo la richiesta di dimissioni del consigliere veneto arrivata da Europa Verde per un post sui social in cui aveva attaccato la sorella ... (repubblica)

L'Espresso, la cui gloria giornalistica - nonostante la direzione di Marco Damilano è fra le più alte che l'Italia possa vantare, ha sceltocome persona dell'anno. Alla sorella di Giulia, la cui tragica vicenda ha segnato il Paese, è dedicata la copertina del numero in edicola: "Ha trasformato il dolore privato in ...personaggio dell'anno. A eleggerla L'Espresso , e non senza polemica. Il settimanale ha scelto la sorella di Giulia, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato, come persona del 2023. A lei è ...Una scelta che sta facendo molto discutere quella de L’Espresso di nominare Elena Cecchettin, sorella di Giulia, “persona dell’anno”. Il caso Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall’ex fidanzato ...Elena Cecchettin è stata eletta da L'Espresso "Persona dell'anno 2023". È la sorella minore di Giulia Cecchettin, sequestrata e uccisa ...