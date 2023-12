Elena Cecchettin “persona dell’anno” è il simbolo di un vuoto cosmico

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Roma, 22 dic – Pensavamo fosse un fake, anzi non lo è. Perché L’Espresso ha davvero eletto”, sulla falsariga dei soliti riconoscimenti giornalistici – che in generale possono lasciare il tempo che trovano, quello sì – che si avvicendano in ogni stagione.Sissignori, quella copertina è verissima. Esaltata anche da un editoriale pubblicato sulla medesima testata. Nello stesso editoriale si legge “perché le sue parole sul patriarcato e la cultura dello stupro di fronte a centodieci vittime di femminicidio sono una lucida diagnosi”. Come no, lucidissima. Sparare patriarcati a nastro e prendersela con tutti gli uomini indiscriminatamente, come potrebbe non essere considerato ...