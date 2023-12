Elena Cecchettin eletta “persona dell’anno” | le polemiche travolgono la decisione

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’Espresso scegliecomeda mettere in copertina per questo 2023 e la scelta scatena una bufera social. La sorella di Giulia, che è stata assassinata dal ragazzo che voleva lasciare, FIlippo Turetta, ha avuto da subito un’esposizione mediatica forte, con prese di posizione ideologiche che hanno scatenato molte. Cosa che L’Espresso, in realtà, vede come un pregio. Leggi anche: Vanessa Ballan, il risultato dell’autopsia, sono bastate 8 coltellate, una al cuoresulla copertina dell’EspressoPerchéin copertina sull’Espresso Il direttore del settimanale L’Espresso, Alessandro Mauro Rossi, spiega la scelta nel suo editoriale. “Con ...