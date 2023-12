Effetti sulla psiche inevitabili Come sta la Ferragni | il parere dell' esperto

...(FdI) ha affermato che 'di fronte al necessario equilibrio del bilancio regionale e aglidi ... Ma anchenuova programmazione - ha aggiunto - avete intenzione di sottrarre dei soldi ai ...Una per glipersonali e una per il riso Chissà. e doppia borsa, e, ancora Roberto Gobbi e ... tutto"tuta del pentimento" (sì è una tuta, e sì è sold out) di Ilaria Perrotta Non sono ...Se il cambiamento climatico rappresenta un problema di scottante attualità con effetti sempre più devastanti, sarebbe logico aspettarsi un impegno adeguato per cercare di fronteggiarlo, da parte di tu ...E non è forse casuale – come abbiamo denunciato tante volte (anche su queste colonne) – che il Ministero della Cultura non abbia il coraggio di rivelare a quanto ammonta il capitale proprio che i ...