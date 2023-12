Ecco la terapia d’urto di Milei | in arrivo oltre 300 misure

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Mercoledì sera, il fiammante presidente della Repubblica Argentina, il libertario Javier, ha annunciato un piano di riforme radicali per ridurre il peso dello Stato nell’economia, tra cui si contano la privatizzazione di diverse imprese pubbliche,di deregolamentazione economica, la facilitazione delle esportazioni e la fine dei controlli sui prezzi.per decretoha elencato 30 punti, aggiungendo che saranno seguiti da un pacchetto più ampio contenente300per deregolamentare l’economia del Paese. Il decreto fa seguito alla promessa formulata in campagna elettorale di una netta rottura con il modello iper-statalista imposto all’Argentina dal kirchnerismo, fatto di regolamentazioni tentacolari, tasse elevate e un settore pubblico ...

La Magnetoterapia è una tecnica che sfrutta i campi magnetici per ridurre il dolore e accelerare la guarigione. Oggi è possibile farla comodamente a ... (ilprimatonazionale)

Dalla cattiva postura alle patologie della colonna vertebrale: le cause della cervicale possono essere diverse. E lo sa bene Giulia De Lellis che ... (leggo)

Il cancro si com batte a tavola, soprattutto a Natale. Dalle lenticchie al pesce, dai finocchi alla frutta secca, sono molteplici gli ingredienti ... (ildenaro)

Madonna, un ballerino vestito da Babbo Natale cade durante il concerto a Washington.

Ha raccontato di essere stata ricoverata inintensiva dopo aver sofferto di insufficienza ...le foto Rkomi, in giro per l'Italia con Irama e col loro No Stress Tour, è stato protagonista ...

Un vaccino per curare il melanoma potrebbe essere in arrivo, ecco quando

Sia la Food and Drug Administration degli Stati Uniti che l'Agenzia Europea per i Medicinali hanno inserito lain un percorso di revisione accelerato. Lo sviluppo del vaccino inizia con il ...

Scoperti nuovi antibiotici grazie all’Intelligenza Artificiale, ecco i risultati di questa ricerca

Ecco questa scoperta è straordinaria ... i ricercatori hanno puntato su una terapia molto mirata quando hanno cercato principi attivi contro i batteri resistenti. Utilizzando un sistema di ...

Covid e influenza, un milione a letto a Natale: ecco gli open day per vaccinarsi

Quasi un milione di italiani rischiano di passare il Natale a letto, per colpa del Covid e dell'influenza. L'infezione da Sars-Cov-2 incalza gli Italiani con numeri più alti di ammalati e con una risa ...