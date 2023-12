Ecco il video che spiega perché la sinistra perde | l' affondo di Capezzone | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Cari lettori, non ditemi che non conoscete l'ormai leggendario algoritmo-Schlein: ancheè lo stesso algoritmo che regola non solo le esternazioni di Elly, ma pure quelle della sua amica Chiara Valerio, scrittrice da sempre al fianco dell'oscurità. E come funziona quest'algoritmo? La metà delle cose che dicono Elly e Chiara non si capisce proprio, l'altra metà (quella pur faticosamente intellegibile) è sbagliata., ieri le due eroine sono comparse insieme in unche è immediatamente diventato virale sui social. Fondamentale intanto - è la studiatissima estetica dello squallore come cifra stilistica distintiva: atmosfera spoglia, muro bianco alle loro spalle, niente luci, divanetto in similpelle. Bisogna soffrire e soprattutto far vedere che si soffre: chiaro, no? CULTURA E ANTICORPI Poi arriva il dialogo, con ...