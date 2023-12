È Natale Nell’amore | la speranza di luce L’augurio di Elvira Frojo

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Italiani senza identità, nel ritratto del rapporto Censis 2023. Sonnambuli inermi di fronte a scenari di guerra, cambiamenti climatici, problemi demografici e migrazioni, instabilità economica e sociale, povertà e problemi strutturali del Paese. Individui inerti che arretrano di fronte alla complessità del reale. È anche “il tempo dei desideri minori”. Piaceri consolatori per un’umanità che elimina il lavoro dalle priorità esistenziali ma che, tra rancore, vuoto e solitudine di una frammentata socialità, non ritrova nuovi parametri per poter costruire una migliore qualità della vita. Giovani abbandonati da riferimenti educativi e affettivi, posseduti da una realtà virtuale senza futuro, sono i più colpiti da disagi. E, nel 2050, avremo circa 8 milioni di persone in età lavorativa in meno, a causa di una denatalità senza precedenti. Violenze sulle donne, minori abusati e scomparsi, ...