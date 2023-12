Dugenta | il consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2024 2026

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlieri sera si è riunito su disposizione del Presidente per discutere sette punti all’ordine del giorno, tutti deliberati favorevolmente. L’argomento più importante ha riguardato l’zione deldi. “Attraverso l’intesa raggiunta con tutti i nostri consiglieri e l’intesa raggiunta con gli uffici, siamo riusciti adre ildidel prossimo anno, in netto anticipo rispetto alla media essendo uno dei primi Comuni a farlo – dichiara il sindaco Clemente di Cerbo – È un dato storico, a mia memoria mai successo, che indica una capacità incredibile di questa amministrazione nella programmazione e gestione della cosa ...

Domani, presso il seggio elettorale allestito al «Palatedeschi», amministratori e sindaci di 76 Comuni sanniti saranno chiamati alle urne per votare il rinnovo del Consiglio ...Strada provinciale tra Sant'Agata de' Goti e Dugenta bloccata in località Cantinella per un incidente che ha visto coinvolte in serata due ...