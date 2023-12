Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il Wall Street Journal ha diffuso un'inchiesta secondo cui l'assassinio del capo della Wagner, Yevgeny, sarebbe stato orchestrato per ben duee avrebbe ricevuto l'approvazione dal più antico alleato e confidente del presidente russo Vladimir, l'ex spia Nikolai. L'inchiesta, basata su informazioni fornite da funzionari dell'intelligence occidentale e un ex ufficiale dell'intelligence russa, rivela che, ex ufficiale dei servizi segreti sovietici, avrebbe ideato e attuato il piano per eliminare l'ex cuoco di, insieme ad altri 10 fedelissimi, mediante un'esplosione indel suo aereo privato. Il quotidiano traccia i legami storici tra, evidenziando il notevole ...