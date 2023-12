Drive In festeggia i 40 anni con i suoi protagonisti ospiti a Striscia la notizia

Sono passati quarant'anni. Un'altra epoca. 'In'e spegne 40 candeline: la prima puntata della mitica trasmissione andò in onda su Italia 1 nel 1983 e per l'occasione torna eccezionalmente in tv. Alcuni dei protagonisti saranno ...Andato in onda su Italia 1 dal 1983 al 1988, 'In', recentemente definito in un convegno in Università Cattolica 'la trasmissione che ha cambiato la storia della tv', era una caricatura delle ...Da Nino Formicola, il Gaspare del duo Gaspare e Zuzzurro (ospite il 25 dicembre), a Carlo Pistarino (26 dicembre), da Edoardo Romano e Mirko Setaro dei Trettré (27 dicembre) a Francesco Salvi (28 dice ...Durante le festività natalizie, Striscia la Notizia festeggerà i 40 anni di Drive In, ospitando un protagonista in ogni puntata.