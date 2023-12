Dovevo cacciarlo già il primo giorno | caos-Napoli | la sfuriata di De Laurentiis

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “Rudi Garcia? Avrei dovuto fare un coup de théatre e dire: ve l'ho presentato, però adesso se ne va”. Commenta così, sempre in maniera diretta, il presidente delAurelio De, quando ripercorre al Corriere dello Sport i mesi con il francese ex Roma allenatore, mandato via poche settimane fa per lasciar spazio a Walter Mazzarri. Nel mezzo anche le considerazioni di Desulla Superlega e l'idea di dare il via a una Serie E “d'élite" da inserire nel calcio italiano: “In estate ilche ho contattato è stato Thiago Motta (dopo l'addio di Spalletti, ndr) e non è che ci avessi visto male, eh? Ma lui non se l'è sentita. Perché sai cos'è? Tu vieni a prendere l'eredità di uno che ha vinto lo scudetto in quel modo. E se mi va male, ha pensato, io che cosa faccio? Che poi è la stessa cosa che avrà ...