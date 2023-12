Dormire 2 ore in più nel week-end diminuisce i rischi d' infarto

La scienza si è espressa: non è necessario fare esercizio fisico per ore e ore. Né per migliorare la salute, né per aumentare l’aspettativa di ... (amica)

Doveva essere una serata come un'altra, ma purtroppo si è trasformata in tragedia. Un giovane di soli 19 anni , residente ad Arce, in provincia di ... (today)

Durante lenotturne, il nostro corpo svolge un complesso processo di riparazione cellulare. La ...ma può anche promuovere una sensazione di relax e tranquillità prima di andare a. Per ......CiviciX tira dritto per la propria strada nonostante anche un parere ufficiale - che in queste... che ha chiosato " se ci sono lavoratori dell'ASe che ci stanno guardando possono andare a...Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di ...Una ragazza bolognese di 28 anni, Ilaria Conti Gallenti, è stata trovata morta nei giorni scorsi nel suo letto in casa a New York. (ANSA) ...