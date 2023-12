Don Vitaliano ci ripensa | torna Giuseppe nel presepe

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla fine Doncio meglio, forse anche dopo l’intervento di Don Maurizio Patriciello, rimette neldi Capocastello allestito nella Chiesa dei santi Pietro e Paolo, la tradizionale statua che ritrae, papa di Gesù, al fianco di mamma Maria, ma dall’altra parte del bambinello resta comunque la “seconda” mamma“. “L’ho fatto soprattutto per le anziane della mia comunità” avrebbe commentato il parroco di Capocastello ai fedeli che gli hanno chiesto come mai del cambio scenario. “Ci sono tanti modi di essere famiglia”, ribadisce però il Parrocco puntando il dito contro “il disprezzo, anche da parte di settori della Chiesa cattolica contro le “famiglie arcobaleno” e la loro condanna a prescindere, senza una discussione e un confronto serio e onesto, è la ...

Ad Avellinoha allestito un Presepe con due mamme, al posto delle tradizionali statuine della Vergine Maria e San Giuseppe in attesa di Gesù Bambino. L'obiettivo 'Una festa più inclusiva', ha ...Della Scala spiega così la sua scelta: 'Il disprezzo, anche da parte di settori della Chiesa cattolica nei loro confronti e la loro condanna a prescindere, senza un confronto serio e ...Don Vitaliano Della Sala ha nuovamente trovato il modo di attirare l’attenzione su di sé e far parlare riguardo una sua iniziativa.Don Maurizio Patriciello attacca don Vitaliano della Sala per il presepe con due madri e nessun San Giuseppe: “La Chiesa non ha nemici ...