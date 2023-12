Dolci di Natale contaminati | sequestrate 39 tonnellate

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFrutta secca contaminata da micotossine,mal conservati o invasi da insetti, panettoni e altri a prodotti natalizi tipici, venduti come artigianali e invece di fattura industriale. Ma anche addobbi natalizi non sicuri, tra materiale elettrico e decorazioni varie. In particolare un blitz dei Nas, di concerto con il ministero della Salute, ha portato al sequestro di 39di prodottiari, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli nell’imminenza delle festività. Gli accertamenti, su scala nazionale, sono stati eseguiti presso circa 1.000 imprese, rilevando irregolarità in 382 strutture (38% degli obiettivi verificati) e portando alla contestazione di oltre 585 violazioni penali e amministrative, per un ammontare di quasi mezzo milione di euro di sanzioni pecuniarie. Sono stati rilevati ...

Natale è alle porte e come da tradizione le tavole saranno arricchite dai dolci tipici . Motivo in più per intensificare i controlli sui prodotti ... ()

Coldiretti: bene il sequestro dei Nas Con itipici diche durante le festività sono presenti in oltre 8 case su 10, è importante garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti ...... tortini, pane, patate, pasta,lievitati la fanno da padrone. La dittatura del carboidrato ... In occasione del pranzo die del cenone di Capodanno, quando la riunione di famiglia prevede un ...Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il Ministero della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti dolciari tipici che arricchiranno in modo significativo le tavol ...Su Rai 1 arriva come regalo speciale di Natale Stanotte a Parigi con Alberto Angela che ci porta in giro per la meravigliosa capitale francese ...