Dolci di Natale | blitz dei Nas | parassiti nei panettoni | marche sotto accusa

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Come accade spesso durante il periodo delle festività natalizie, i carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazioni) hanno effettuato diversi accertamenti su tutto il territorio nazionale. Nel mirino dei militari ci sono i tipicidicome pandori e, ma anche frutta secca e altri.Leggi anche: Pandoro e panettone, la classifica dei migliori: “Qualità e prezzo, quali dovreste scegliere” Ildei Nas ha riguardato tutte le fasi di produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodottiari, sia a livello artigianale che industriale. Sono state ispezionate circa 1.000 imprese. Gli accertamenti dei carabinieri hanno rilevato irregolarità in ben382 strutture, cioè il 38% di quelle controllate. Le violazioni penali e amministrative contestate sono ...

Panettoni industriali venduti come artigianali, cattive condizioni di conservazione, gravi carenze igieniche: i Nas in azione da Bologna a Palermo ...