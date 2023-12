Docente aggredito dai genitori degli alunni per uno scambio di persona nel Casertano | lesioni all’occhio

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Vienea scuola da alcuniche, sferrandogli un pugno, lo fanno cadere a terra. Dopo essere finito in ospedale, decide di sporgere denuncia. È quanto accaduto in provincia di Caserta martedì 19, probabilmente a causa di uno “di“. Il vicepreside della Scuola secondaria di primo grado Gallozzi di Santa Maria Capua Vetere, dopo il pestaggio, era stato portato d’urgenza al pronto soccorso, e stando a quanto riporta Fanpage, i controlli ospedalieri, in particolare quelli oculistici, avevano evidenziatoal vitreo sinistro riconducibili all’aggressione. Il gruppo di, ora accusato di aggressione, sembra fosse alla ricerca di un insegnante accusato di avere avuto comportamenti inadeguati nei confronti di una studentessa 13enne. I dettagli della ...

