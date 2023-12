Dimissioni? Se permettete | decido io | la dura replica di Giancarlo Giorgetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il ministro dell'Economia,, torna a parlare del Mes. Il titolare di via XX Settembre conversando con i giornalisti ha affermato: "Il ministro dell'Economia e delle Finanze aveva interesse che il Mes fosse approvato per motivi economico finanziari ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni con giurì d'onore e queste cose qui non mi pare ci fosse aria, mi è sembrato non ci fosse aria ma per motivazioni non soltanto economiche". Poi a chi gli chiede delle opposizioni che hanno avanzato la richiesta di, risponde in modo chiaro: "I consigli dell'opposizione sono sempre utili peròmi che poiio". Sempre, tornando sullo stop in Aula sul Mes afferma: "Che ci fossero problemi era noto a tutti. Abbiamo fatto un passo in ...