“Dimissioni? Decido io” | Giorgetti agita il Governo dopo il “no” al Mes

"I consigli dell'opposizione sono sempre utili, però permettetemi che poiio", ha risposto Giorgetti, che, interpellato dai cronisti sulla clamorosa bocciatura parlamentare del Mes,...Qui l'intervento di Carlo Calenda a Tagadà "Se permettete,io": la dura replica di Giancarlo GiorgettiCnn: “Bombe da 900 chili sulla Striscia, non si vedeva dal Vietnam”. Media: “Israele propone 2 settimane di tregua per gli ostaggi”. Nyt: “Israele bombarda dove aveva spinto civili a rifugiarsi”.Il giorno dopo lo strappo della Camera sul fondo salvastati, il no a sorpresa alla ratifica della riforma del Mes, l'attesa era tutta per le reazioni del ministro dell'Economia, protagonista dei negoz ...