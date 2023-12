Difficile conciliare le norme sulla convivenza prematrimoniale e la libertà del singolo

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il diritto è vivo e si evolve di pari passo con la società che cambia. A garantire questo percorso ci pensa la Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, consacra la sua funzione di custode dell’interpretazione del diritto: ne traccia i confini, ne specifica il contenuto, lo guida per tutelare tutte quelle situazioni che il legislatore non è in grado di disciplinare. Quando fu approvata la Legge sul divorzio, nel 1970, l’Italia era molto diversa da quella di oggi: l’auto dell’anno era la Fiat 128, Mariano Rumor era il Presidente del Consiglio, il Cagliari di Gigi Riva issava al cielo il suo primo scudetto, Douglas Engelbart, un ingegnere americano, brevettava il primo mouse, i quotidiani costavano 70 lire e, soprattutto, lafuori dal matrimonio era più rara di un Gronchi rosa. Per questo il legislatore del 1970 non introdusse, tra i parametri per la ...