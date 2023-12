Diarrea Psicosomatica | quando la mente influenza il corpo

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Spesso sottovalutiamo quanto profondai nostri stati emotivi possanore il nostro benessere fisico. Laè un esempio lampante di questo fenomeno intrigante. Non è sempliceun disturbo fisico; è un messaggio, un codice che il nostroutilizza per comunicare uno squilibrio interno, spesso radicato nella nostra psiche. Immaginate di essere in una situazione di stress intenso: un colloquio di lavoro, una scadenza importante, o magari un evento familiare carico di emozioni. Il vostro stomaco “si lega”, le farfalle danzano frenetica. Questo è il vostroche reagisce, che parla la lingua delle vostre emozioni. Lasegue un percorso simile, ma più ...