Di Gregorio | che regalo a Beltran | la Fiorentina vince a Monza ed è quarta

La celebre strada dei presepi di via San Gregorio Armeno si prepara ad accogliere il pienone di visitatori attesi per le festività natalizie. Questa ... (ilmattino)

... le due partite fanno da preludio al ricco menù di sabato 23,prevede ben sei partite. Pioli e ... Formazioni UFFICIALI Monza - Fiorentina e Salernitana - MilanMONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di; D'...Lucas Beltran non si ferma e firma il gol dell'1 - 0 della Fiorentina sul campo del Monza. Ma una grande fetta di responsabilità grava sulle spalle di Michele Dial 7 ha praticamente regalato palla all'ex attaccante del River Plate. Beltrán ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre partite di campionato, dopo essere rimasto a secco di reti ...68' - Botta per Arthur che dopo qualche istante a terra si riprende. 64' - Cross di Nzola, ma direttamente tra le braccia di Di Gregorio. Ritmi blandissimi a Monza. 61' - Tiro alle stelle di Ikoné dal ...90' +3' - Per ora resiste il muro della Fiorentina con Kayode che ferma Birindelli. 90' - Assegnati 5 minuti di recupero. 89' - Doppio tiro della Fiorentina murato, ...