Deviazioni bus e tram nei prossimi giorni

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il giorno di Natale, dalle 10 alle 14, un corteo d’onore dell’Arma dei Carabinieri sfilerà da via Carlo Alberto dalla Chiesa e raggiungerà piazza San Pietro dopo avere percorso via Fabio Massimo, via Terenzio, via Pallavicini, via della Traspontina, via della Conciliazione. Possibili brevi stop per I bus. Dal 27 al 30 dicembre sono in programma potature su viale Tor di Quinto. Dalle 9 alle 16,30 la strada sarà chiusa in enbi i sensi di marcia tra via Pietro Lupi e via del Foro Italico. Bus deviati. (Com/Red/Dire)