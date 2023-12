De Sanctis | “Orgoglioso del contribuito alla miglior stagione della Salernitana”

LE PAROLE DI IERVOLINO E DE- Ecco le parole del presidente Danilo Iervolino: "Desidero ringraziare il direttore Dee tutto il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità ..."Ringrazio il Presidente Iervolino, la Società e tutta Salerno per questo anno e mezzo trascorso insieme" ha affermato Morgan De. "Sonodi aver contribuito al miglior campionato ...Come anticipato nei giorni scorsi, è arrivato al capolinea il rapporto tra Morgan De Sanctis e la Salernitana con il passaggio di consegne a Walter Sabatini che ha fatto ritorno a ...Il direttore sportivo paga il pessimo andamento in campionato dei granata. Ora tutti i poteri a Walter Sabatini per tentare il miracolo salvezza ...