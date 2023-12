De Laurentiis vuole la Superlega Italiana | “Serie Élite a 14 squadre | solo città importanti e senza retrocessioni”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 dicembre 2023) All’indomani della sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardante il monopolio Uefa e Fifa sulle competizioni calcistiche, Aurelio De– patron del Napoli – rilascia una lunga intervista sulle colonne del Corriere dello Sport. “La posizione dominante di Uefa e Fifa, che oggi l’Europa censura, è servita a elargire bonus in cambio di consenso – dice il presidente del Napoli -. Chi ha governato fin qui da monopolista non ha compreso che il calcio è un’impresa e ha bisogno di fatturati crescenti. Se io investo centinaia di milioni per partecipare a un circo che distribuisce noccioline, non fa utili e mi costringe a giocare sempre di più per tenere in piedi un carrozzone improduttivo, il gioco non vale la candela”. Progetto diche va avanti ormai da più di due anni, ma che inizialmente non aveva attratto De ...