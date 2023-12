De Laurentiis Superlega svolta epocale | ora facciamo Serie Elite

(Di venerdì 22 dicembre 2023) "Chi ha governato fin qui da monopolista non ha compreso che il calcio è un'impresa e ha bisogno di fatturati crescenti" ROMA - "Cambiamento". In un'intervista al Corriere dello Sport, Aurelio Dedefinisce così la sentenza della Corte di giustizia europea arrivata ieri. "La posizi

Il progetto della Superlega ha coinvolto anche Aurelio De Laurentiis che si è detto disposto a far partecipare il Napoli. Il presidente degli ... (spazionapoli)

Quelli di A22 hanno dedicato grandi attenzioni a spiegare il formato della loro nuova competizione, ma non hanno detto granché sulla governance della ... (247.libero)

Tra i club italiani l'unico a lasciare la porta aperta allaè stato il Napoli di Aurelio De, mentre Roma, Inter, Atalanta e Genoa espresso la loro contrarietà. Una posizione ...... Aurelio Depropone una rivoluzione in Serie A con la creazione di una Serie Élite Con una lunga intervista al Corriere dello Sport, Aurelio Depropone una rivoluzione in Serie ...Aurelio De Laurentiis si è espresso favorevolmente nei confronti della sentenza della Corte UE che ha spezzato un sistema fondato “su bonus in ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche della questione Superlega. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ...