De Laurentiis show | Superlega | rinnovi e quel rimpianto su Rudi Garcia

Leggi su serieanews

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il patron del Napoli ha affrontato vari temi, senza nascondere delle frecciatine ad altri club e un tono polemico in merito ai. Alla vigilia della super sfida alla Roma, e a pochi giorni dalla fine del 2023, Aurelio Deè al lavoro per programmare la seconda parte di stagione. In un’intervista al Corriere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.