De Laurentiis | «La Serie A diventi Serie Élite Napoli | per il dopo Spalletti volevo Thiago Motta»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Con una lunga intervista al Corriere dello Sport, Aurelio Depropone una rivoluzione inA con la creazione di unaCon una lunga intervista al Corriere dello Sport, Aurelio Depropone una rivoluzione inA con la creazione di una– «solo squadre di città con un numero rilevante di tifosi», guarda con interesse alla situazione determinata dalla sentenza della Corte europea e parla del suo. POCHI CLUB ADERISCONO ALLA SUPERLEGA – «Ma in Italia chi sono i veri imprenditori del calcio? RedBird sta in America. L’Inter non si sa di chi sia. Chi parla a suo nome fa i conti dei bilanci che…». SVOLTA EPOCALE ...

Per Aurelio De Laurentiis la sentenza della Corte di giustizia europea è un "cambiamento epocale" . Lo ripete almeno tre volte in una chiacchierata ... (247.libero)

Lo aveva già dimostrato interrompendo l'ad della LegaA De Siervo nella conferenza relativa ai diritti tv, così anche oggi. E Deha lanciato un'idea decisamente particolare, per ...Figc in difesa del campionato diA E la stessa Figc lo ha fatto capire, dichiarando di "voler ... Il presidente Aurelio De, secondo fonti del club azzurro, ha accolto con favore la ...Aurelio De Laurentiis è scatenato tra passato, presente e futuro. Il Napoli è reduce dalla debacle in Coppa Italia contro il Frosinone e si prepara a scendere in campo per la gara del campionato di ...Aurelio De Laurentiis apre alla Superlega e infiamma il calciomercato. In un'intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport, il presidente del Napoli ha tirato le somme quando siamo ...